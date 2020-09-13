AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу після захворювання у добровольця

Зареєстрована у Великобританії компанія AstraZeneca відновила третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу AZD1222, розробленої спільно з Оксфордським університетом. Про це фармакологічний гігант повідомив 12 вересня, передає Німецька хвиля.

Рішення ухвалено після того, як британське агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) "підтвердило безпеку" такого кроку.

Випробування припинили 6 вересня після появи повідомлень про виникнення захворювання нез'ясованого походження в одного з добровольців. Пауза дала можливість "незалежним комітетам і міжнародним регуляторам ознайомитися з даними щодо безпеки".

Компанія утримується від оприлюднення додаткової інформації медичного характеру, але заявляє, що "всім дослідникам і учасникам випробувань" нададуть додаткові дані через міжнародні клінічні реєстри.

"Компанія продовжуватиме працювати з органами охорони здоров'я в усьому світі і керуватися рекомендаціями щодо того, коли можуть поновитися й інші її клінічні випробування", - вказали у пресслужбі AstraZeneca.

Раніше Reuters з посиланням на джерело повідомило, що захворів один з 12 тисяч волонтерів у віці від 5 до 70 років, випробування з участю яких почалися у травні. 9 вересня компанія заявила, що призупинення випробувань викликано виникненням "потенційно незрозумілого побічного ефекту" у одного з учасників дослідження.

Клінічні випробування вакцини-кандидата AZD1222, розробленої Оксфордським університетом, проводилися, зокрема, у Великобританії, Бразилії та південній Африці. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше називала її найбільш ймовірним претендентом на ефективний захист від вірусу.

Вакцина AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

Нагадаємо, що 4 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про ведення перемовин Україною з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань.