Голова Чернігівської ОДА подав у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику"
Голова Чернігівської ОДА подав у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику"
Железняк порівняв зміни до постанови про місцеві вибори з Харківськими угодами
Железняк порівняв зміни до постанови про місцеві вибори з Харківськими угодами
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
ГоловнаСвіт

AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу після захворювання у добровольця

ВООЗ вважає розробку цієї компанії, ймовірно, найбільш ефективною.

AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу після захворювання у добровольця
Фото: EPA/UPG

Зареєстрована у Великобританії компанія AstraZeneca відновила третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу AZD1222, розробленої спільно з Оксфордським університетом. Про це фармакологічний гігант повідомив 12 вересня, передає Німецька хвиля.

Рішення ухвалено після того, як британське агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) "підтвердило безпеку" такого кроку.

Випробування припинили 6 вересня після появи повідомлень про виникнення захворювання нез'ясованого походження в одного з добровольців. Пауза дала можливість "незалежним комітетам і міжнародним регуляторам ознайомитися з даними щодо безпеки". 

Компанія утримується від оприлюднення додаткової інформації медичного характеру, але заявляє, що "всім дослідникам і учасникам випробувань" нададуть додаткові дані через міжнародні клінічні реєстри.

"Компанія продовжуватиме працювати з органами охорони здоров'я в усьому світі і керуватися рекомендаціями щодо того, коли можуть поновитися й інші її клінічні випробування", - вказали у пресслужбі AstraZeneca.

Раніше Reuters з посиланням на джерело повідомило, що захворів один з 12 тисяч волонтерів у віці від 5 до 70 років, випробування з участю яких почалися у травні. 9 вересня компанія заявила, що призупинення випробувань викликано виникненням "потенційно незрозумілого побічного ефекту" у одного з учасників дослідження.

Клінічні випробування вакцини-кандидата AZD1222, розробленої Оксфордським університетом, проводилися, зокрема, у Великобританії, Бразилії та південній Африці. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше називала її найбільш ймовірним претендентом на ефективний захист від вірусу. 

Вакцина AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

Нагадаємо, що 4 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про ведення перемовин Україною з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також