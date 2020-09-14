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МВС Білорусі повідомило, що вчора затримали майже 800 протестувальників

За офіційними даними, у 28 акціях взяли участь не більш як 22 тис. осіб.

МВС Білорусі повідомило, що вчора затримали майже 800 протестувальників
Фото: tut.by

Під час протестів 13 вересня у Білорусі затримали 774 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

"Усього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 774 громадян (з них у Мінську - понад 500). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання поміщено 544 людей", - повідомила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

За даними МВС Білорусі, в різних населених пунктах країни в неділю було зафіксовано 28 протестних акцій. Загальна кількість учасників не перевищила 22 тис. осіб.

Повідомляють, що у Бресті "для уникнення загрози безпеці дорожнього руху" був використаний водомет.

Нагадаємо, в Білорусі тривають масові акції протесту. Учасники виступають проти фальсифікацій на виборах президента, які відбулись 9 серпня. ПАРЄ, ОБСЄ і Парламентська асамблея ОБСЄ не направляли спостерігачів на вибори.

У суботу, 12 вересня, у білоруській столиці відбувся "жіночий марш". На площі Свободи силовики намагались узяти учасниць у кільце та відтіснити їх. ЗМІ повідомляли, що вони шукали жінок по дворах. Знімальну групу телеканалу "Белсат" затримали у прямому ефірі. Під час суботніх акцій протесту в містах Білорусі силовики затримали 114 громадян. Найбільша кількість затриманих - у Мінську.

У неділю, 13 вересня, у Мінську під час акції “Марш героїв: йдемо на Дрозди” протестувальники збиралися колонами пройти до резиденції президента Олександра Лукашенка. Затримання почалися майже відразу після початку акції.

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