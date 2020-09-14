У Кривому Розі шахтарі вже 12 діб протестують під землею

195 працівників шахт "Октябрська", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" Криворізького залізорудного комбінату вже 12 добу продовжують підземний протест.

Про це повідомив у Facebook голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

За його словами, вночі на шахту “Октябрська” приїжджала машина швидкої допомоги.

Волинець також зазначив, що серед шахтарів, які страйкують на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату, може поширитися COVID-19.

"Учасники підземних та наземних протестів, активні жителі міста, люди, що привозять їжу, займаються оргпитаннями - всі загнані в ситуацію, в умови, коли фізично неможливо озиратися на маски, антисептики, дистанцію, коли бігають з температурою, з хворим горлом, не знаючи, чи це простуда, чи грип, чи щось важче. Ніхто не замислюється, не уявляє наслідків, якщо у протестувальників у підземних умовах можуть раптом поширитись інфекційні захворювання або навіть коронавірус", - написав Волинець.

Він також зазначив, що раніше на підприємстві офіційно фіксували випадки захворювання на коронавірус, у тому числі один смертельний.

Нагадаємо, у вересні 393 працівники шахт оголосили підземний протест на залізорудному комбінаті Кривого Рогу. Шахтарі вимагають збільшення зарплат і покращення умов праці.