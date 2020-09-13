На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП

На Херсонщині у Православну церкву України прийняли архімандрита Варсонофія (Подиму), який до того служив в УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив єпископ ПЦУ Никодим на своїй сторінці у Facebook.

"Сердечно вітаю архімандрита Варсонофія (Подиму), який приєднався до Православної Церкви України, в штаті кліриків Херсонської єпархії. Радий його вибору. Отця Варсонофія знаю з минулих років як священнослужителя творчого, небайдужого, енергійного, нетривіального. І, звичайно, хотілось би, і молюся за це, щоб він знайшов себе в нашій єпархії і міг втілити в нас свої найкращі задуми", - написав єпископ.

Нагадаємо, на Волині громада перейшла в ПЦУ після того, як її настоятель привітав Путіна з іменинами.

У липні перша за рік парафія перейшла до помісної церкви на Хмельниччині. Парафія на честь апостола і євангеліста Іоанна Богослова села Борисів в Ізяславському районі півтора року відстоювала своє рішення про зміну юрисдикції.