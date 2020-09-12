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У Дніпрі чоловік посеред вулиці підірвався на гранаті

37-річний місцевий мешканець отримав травми рук та ніг.

У Дніпрі чоловік посеред вулиці підірвався на гранаті
Фото: Національна поліція

У Дніпрі поліція встановлює обставини вибуху, внаслідок якого травмувався 37-річний чоловік. Про це повідомили в обласній поліції.

"Вибух стався 11 вересня близько 21:00, коли потерпілий йшов по вулиці в Індустріальному районі Дніпра.  В результаті місцевий житель отримав травми рук та ніг, з якими був госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати "РГД-5".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). 

Нагадаємо, у Києві під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна. Загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33-річного колегу госпіталізували.

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