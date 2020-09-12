На Донбасі минулої доби не стріляли, - штаб

Поранень серед українських військових не було.

Минулої доби, 11 вересня, проросійські бойовики режим припинення вогню на Донбасі не порушували. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

З початку суботи, 12 вересня, обстрілів не зафіксовано.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики намагалися викликати пожежу і обстріляли суху траву трасуючими кулями.