На Донбасі минулої доби не стріляли, - штаб

Минулої доби, 11 вересня, проросійські бойовики режим припинення вогню на Донбасі не порушували. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил.
По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.
З початку суботи, 12 вересня, обстрілів не зафіксовано.
"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 вересня на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики намагалися викликати пожежу і обстріляли суху траву трасуючими кулями.