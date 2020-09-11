В МЗС анонсували внесення в ООН оновлених резолюцій по Криму

На розгляд Генасамблеї ООН найближчим часом будуть винесені оновлені резолюції по правах людини та мілітаризаціі в окупованому Криму.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

"Ми будемо доносити, наприклад, що Росія зараз створює таке собі "коло друзів Криму" методами публічної дипломатії. Що це означає? Що в десятках країн створюються громадські організації, які, я переконана, фінансуються Росією, і які створюють ілюзію репрезентації своїх країн, коли їх члени їздять в Крим на різні "міжнародні конференції". Це формування впевненості у тому що є статус кво, і ці люди його легітимізують", - пояснила Джеппар.

Друга резолюція, за її словами, стосуватиметься переслідувань українських громадян у Криму, мілітаризації освіти, пропаганди, яка інтегрується в систему освіти – від садочків до вищих навчальних закладів.

"Це вичавлення української ідентичності, переслідування української православної церкви, відсутність українських шкіл. Це ж стосується і кримськотатарської мови і культури. Відбувається заміщення населення – створюються умови, коли репресіями змушують людей з певною громадянською позицією їхати з Криму, а замість них приїздять інші люди, з Росії, яких "заохотили" переїхати до Криму. Це воєнний злочин згідно з міжнародним гуманітарним правом", - пояснила перша заступниця голови МЗС.

Нагадаємо, раніше Джеппар розповіла, які заходи передбачає стратегія деокупації Криму, розроблена Міністерством закордонних справ України.

Вона також розповіла, що у перемовинах з країнами-агресорами, зокрема РФ не завжди можна обійтись політичними реверансами.