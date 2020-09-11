У КВУ підрахували, скільки українців змінили виборчу адресу для участі у місцевих виборах

Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси.

Станом на 11 вересня виборчу адресу для участі в місцевих виборах за фактичним проживанням змінили 92 тис. виборців з майже 6 мільйонів.

Про це повідомив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, передає "Суспільне".

"Станом на сьогодні (11 вересня - ред.) на сайті Державного реєстру (виборців - ред.) ми бачимо цифру 92 тисячі виборців, які змінили виборчу адресу", - сказав Кошель.

Він зазначив, що 92 тис. громадян - це лише 1,6% від загальної кількості виборців, які потенційно могли б змінити виборчу адресу. Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси.

"Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти. Загалом близько мільйона громадян, які не мають у паспорті позначки про реєстрацію взагалі", - додав голова Комітету виборців України.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.