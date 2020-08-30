ЦВК оголосила про старт з 5 вересня виборчого процесу місцевих виборів

Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення, прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України, ЦВК ухвалила на черговому засіданні 30 серпня, інформує пресслужба комісії.

"При цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, № 161 “Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року” та від 14 серпня 2020 року № 176 “Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року”", - сказано в повідомленні.

Окрім того, ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 “Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.

Нагадаємо, парламент на засіданні 15 липня проголосував за проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. 23 липня набула чинності постанова Верховної Ради про проведення місцевих виборів 25 жовтня.

У зазначену дату пройдуть чергові вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України будуть призначені згідно зі встановленими окремими законами порядками та термінами за умови припинення тимчасової окупації та агресії Росії проти України.

11 серпня ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів.