Екснардеп Денисенко заявив, що його підозрюють у побитті поліцейського під час візиту Зеленського у Дніпро

Вручення підозри відбулося після того, як машину Денисенка переслідували.

Колишньому народному депутату Андрію Денисенко вручили підозру у побитті поліцейського під час візиту в Дніпро президента Володимира Зеленського. Про це екснардеп повідомив у фейсбуці.

"Щодо мене відкрито кримінальне провадження, виписано підозру за ст. 345 ч. 2, клопотання про обрання запобіжного заходу - домашнього арешту. Нібито я побив поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро, хоча били і крутили саме мене", - написав Денисенко.

Він додав, що вручення відбулося після переслідування його автомобіля поліцією.

"Мене переслідували дві машини. Думав, що бандити, а виявилося, що поліція. Причому зупинив їх я, ось тоді про все і дізнався", - розповів Денисенко.

Екснардеп наголосив, що йому не дали скористатися послугами адвоката: "Все відбувається у вихідні для того, щоб закрити рот, не дати зібрати людей і швиденько провести суд щодо запобіжного заходу, отримати рішення на обшуки і вилучення".

Інцидент з поліцейським стався 26 серпня у Дніпрі під час заходів з участю президента Володимира Зеленського. Конфлікт виник між місцевими активістами, поліцією і охороною глави держави, внаслідок чого, за словами Денисенка, було травмовано одну з активісток, їй начебто зламали ребро.

Пізніше Управління Держохорони спростувало ці факти і заявило, що інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.