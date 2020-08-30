Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"

Сполучені Штати стурбовані планами Китаю купити український завод з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів "Мотор Січ".

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту, опублікованому у суботу, 29 серпня.

Про спроби Пекіна придбати "Мотор Січ" згадав держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 26 серпня.

Помпео назвав китайські інвестиції "ворожими".

Вашингтон не вперше виступає проти купівлі китайцями одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі.

У серпні 2019 року Джон Болтон, який займав тоді посаду радника президента США з національної безпеки, прагнув не допустити продажу "Мотор Січ" китайській компанії. Болтон заявляв, що успішна операція дозволить Китаю отримати доступ до важливих технологій у сфері оборони.

Українське підприємство "Мотор Січ" займається випуском авіаційних двигунів і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують більш ніж у 100 країнах світу.

З 1991-го підприємство очолює В'ячеслав Богуслаєв, який входить у сотню найбагатших українців.