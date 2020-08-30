Ілон Маск уперше показав роботу вживленого у мозок чіпу
Ілон Маск уперше показав роботу вживленого у мозок чіпу
В Офісі президента відреагували на рішення суду щодо неконституційності призначення Ситника директором НАБУ
В Офісі президента відреагували на рішення суду щодо неконституційності призначення Ситника директором НАБУ
У "Слузі Народу" пояснили падіння рейтингів партії
У "Слузі Народу" пояснили падіння рейтингів партії
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом
В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом
США до річниці Іловайська виступили з жорсткою заявою щодо Росії
США до річниці Іловайська виступили з жорсткою заявою щодо Росії
У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"
У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
ГоловнаПолітика

Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"

Держсекретар назвав китайські інвестиції "ворожими".

Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати стурбовані планами Китаю купити український завод з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів "Мотор Січ"

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту, опублікованому у суботу, 29 серпня.

Про спроби Пекіна придбати "Мотор Січ" згадав держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 26 серпня.

Помпео назвав китайські інвестиції "ворожими".

Вашингтон не вперше виступає проти купівлі китайцями одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі. 

У серпні 2019 року Джон Болтон, який займав тоді посаду радника президента США з національної безпеки, прагнув не допустити продажу "Мотор Січ" китайській компанії. Болтон заявляв, що успішна операція дозволить Китаю отримати доступ до важливих технологій у сфері оборони.

Українське підприємство "Мотор Січ" займається випуском авіаційних двигунів і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують більш ніж у 100 країнах світу.

З 1991-го підприємство очолює В'ячеслав Богуслаєв, який входить у сотню найбагатших українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також