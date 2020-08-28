Перебуваючи з робочою поїздкою на Черкащині, президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є", - зазначив Зеленський і вручив новому очільнику області службове посвідчення.

"Дуже хочеться, щоб ви дійсно відразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента", - додав він.

Сергійчук подякував президенту за довіру і пообіцяв працювати на результат.

"Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і «Велике будівництво»", - сказав він.

Нагадаємо, 26 серпня уряд погодив призначення голів Кіровоградської та Черкаської ОДА. Сергій Сергійчук є колишнім співробітником СБУ. Одружений, має доньку. Володіє двома квартирами в столиці, садовим будинком і кількома земельними ділянками в Київській області. Має авто Land Rover 2015 року.