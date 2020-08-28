Мінекономіки планують розділити на два міністерства, - Шмигаль

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розділять на два відомства.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

"Передбачається його розподіл на два окремі відомства з виділенням аграрного міністерства, оскільки аграрний напрямок має колосальне значення для економіки України та має бути належно представлений в уряді", - пояснив прем'єр.

Він також додав, що тривають системні реформи таких державних органів як Податкова та Митна служби, ДАБІ, реформа системи охорони здоров’я, комплекс заходів, направлених на боротьбу з контрабандою.

"Сподіваємося, незабаром бізнес матиме змогу пересвідчитись у цьому та побачити результати реформ на практиці. Так само бізнес чекає на «промисловий безвіз» – підписання Угоди АСАА (угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, - ред.)", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що уряд відмовився від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби. Натомість для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, який буде підпорядкований Міністерству охорони здоров’я. Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, у березні минулого року уряд перейменував Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Окрім того, було перейменовано ще три міністерства: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - на Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство екології та природних ресурсів - на Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища, Міністерство у справах ветеранів - на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. У травні цього року Кабмін скасував створення єдиного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і розділив його на два.

Раніше також в Офісі президента пропонували об'єднати міністерства культури, спорту й інформполітики.

У 2015 році команда тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка пропонувала об'єднати Мінагрополітики з Міністерством екології; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ліквідувати, передавши його повноваження частково МВС, частково - Мінінфраструктури, а також об'єднати Мінкульт, Міністерство охорони здоров'я і Мінспорту.