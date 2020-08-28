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Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні

Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. 

Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Фото: kmu.gov.ua

Уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомили у пресслужбі EBA.

Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. 

Шмигаль також повідомив, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Це, серед іншого, довгострокова стратегія розвитку України до 2030 року та втілення Програми стимулювання економіки.

Нагадаємо, що 26 серпня Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 жовтня. Він передбачає різні обмежувальні заходи для регіонів червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої зон.

Карантин триває в Україні з березня. Спочатку було введено так званий локдаун із забороною на перетин кордону в обидва боки та забороною роботи більшості об’єктів господарювання і громадського транспорту. З 22 травня карантин було змінено на адаптивний, а з 1 серпня всі регіони України поділили на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. 

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