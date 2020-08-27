Воду в Києві перевірили на коронавірус

Воду в Києві та ще чотирьох містах України перевірили на наявність коронавірусу SARS-COV-19. У жодній з досліджених проб небезпечного вірусу не виявили.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Протягом липня-серпня було відібрано 30 зразків стічних вод у 5 містах України, в тому числі і в Києві. Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очистки. SARS-COV-19 не було виявлено у жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах", - сказано в повідомленні.

Аналіз проводила генетична лабораторія Diagen, розташована у Києві.

Результати перевірки води будуть передані в базу даних NORMAN як науковий внесок України.

Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус COVID-19 у воді не живе та легко піддається окисленню. Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси. Також ВООЗ зазначає, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".

Наразі відомо, що COVID-19 передається краплинним та контактним шляхами.