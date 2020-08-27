МОЗ: за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі

Нині у лікарнях перебувають 6 505 із 55 439 хворих на коронавірус українців.

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Україні станом на ранок 27 серпня госпіталізовані 6 505 осіб із коронавірусною хворобою. Місяць тому у лікарнях перебували близько 3,5 тисячі пацієнтів з COVID-19.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Коронавірус і далі розповсюджується по всій країні, зростає кількість хворих, госпіталізованих. Сьогодні на ранок це 6 505 осіб. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисячі", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу захворіли 65 дітей, 137 медпрацівників, зафіксовано 49 летальних випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 27 серпня в Україні зафіксовано 112 059 випадків коронавірусної недуги. 2 403 людини зі встановленим діагнозом COVID-19 померли, 54 217 пацієнти побороли хворобу.

Нині на коронавірус хворіє 55 439 українців.

Раніше у МОЗ не виключали, що через зростання захворюваності будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих на коронавірус. Наразі госпіталізують також хворих у середньотяжкому стані.