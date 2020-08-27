МОЗ: за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі

В Україні станом на ранок 27 серпня госпіталізовані 6 505 осіб із коронавірусною хворобою. Місяць тому у лікарнях перебували близько 3,5 тисячі пацієнтів з COVID-19.
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Коронавірус і далі розповсюджується по всій країні, зростає кількість хворих, госпіталізованих. Сьогодні на ранок це 6 505 осіб. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисячі", - сказав Степанов.
Він зазначив, що за добу захворіли 65 дітей, 137 медпрацівників, зафіксовано 49 летальних випадків.
Нагадаємо, станом на ранок 27 серпня в Україні зафіксовано 112 059 випадків коронавірусної недуги. 2 403 людини зі встановленим діагнозом COVID-19 померли, 54 217 пацієнти побороли хворобу.
Нині на коронавірус хворіє 55 439 українців.
Раніше у МОЗ не виключали, що через зростання захворюваності будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих на коронавірус. Наразі госпіталізують також хворих у середньотяжкому стані.