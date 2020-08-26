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Україна відкриє пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом 29 серпня

Робота КПВВ на адмінкордоні з Кримом була призупинена з 9 серпня.

Україна відкриє пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом 29 серпня
Фото: dpsu.gov.ua

Україна 29 серпня відкриє контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом.

Про це інформує пресслужба представництва Президента в Криму.

"Згідно з рішенням Кабінету Міністрів 26 серпня 2020 року, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію Розпорядження № 979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19", - сказано в повідомленні.

Деталі щодо процедури перетину КПВВ будуть надані згодом. Повний текст рішення Уряду буде опубліковано завтра.

Нагадаємо, робота контрольних пунктів на адмінкордоні з Кримом призупинена з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснював рішення Кабміну тим, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Криму може не відповідати реальним показникам.

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