Кабмін призначив нового начальника "Укртрансбезпеки"

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 26 серпня, повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Кабмін ухвалив призначити Прокопчука Єгора Олександровича головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - повідомив він.

Окрім того, першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно призначено Юлію Шевчук.

Заступником голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) став Олексій Михайлов.

Як ми повідомляли, розпорядженням від 1 липня уряд звільнив очільника "Укртрансбезпеки" Олександра Погорілого. Підставою для відставки Погорілого, який був обраний на конкурсі за прем'єр-міністра Олексія Гончарука, була вказана зміна уряду.

Тимчасово "Укртрансбезпеку" очолив заступник Погорілого Микита Лагунін.

З вересня 2010 по жовтень 2011 Прокопчук очолював ТОВ "Агентство нерухомості "Добросвіт". У 2014-му балотувався в нардепи від "Народного фронту" по 135 виборчому округу (Приморський район, Одеса). Програвши вибори, він став заступником голови ГО "Центр захисту одеситів" (ЦЗО), яку на той момент очолював Костянтин Усов.

Ставши нардепом, Усов залишив Прокопчука керувати "ЦЗО" замість себе, а потім запросив його до Кривого Рогу, де Прокопчук став гендиректором ДП "Кривбаспромводопостачання" (КПВС).

"Укртрансбезпека" є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури та який реалізує державну політику у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавання суден флоту рибного господарства).