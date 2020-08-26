Партія Кличка "УДАР" іде на місцеві вибори окремо

Партія мера Києва Віталія Кличка "УДАР" у середу, 26 серпня, провела з'їзд у Києві. Кличко заявив, що його партія йде на місцеві вибори окремо, але готова співпрацювати з проєвропейськими політсилами в новообраній Київраді та інших місцевих радах на всіх рівнях.

На заході були присутні однопартійці Кличка та представники ЗМІ. Трансляцію вели на офіційній сторінці Кличка у Facebook.

"Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, - "УДАР" іде на місцеві вибори! Іде, щоб робити Україну заможною, демократичною і успішною державою. Країною, де панують закон і справедливість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в якій ми всі мріємо жити, - сказав Кличко. - "УДАР" піде на місцеві вибори окремо. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На це сьогодні є запит наших прихильників. І ще більший запит в суспільстві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лідер політичної сили - європейське майбутнє України, демократичні цінності і свободи її громадян. І я залишаюся на цих позиціях", - заявив Кличко.

Він презентував нових членів команди, які братимуть участь у місцевих виборах. Це, зокрема, сурдоперекладачка Кличка Леся Петровська, адвокат Олексій Шевчук, голова департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук і футболіст Олександр Шовковський.

Фото: "УДАР"

"Команда "УДАРу" має досвід і знання. Має успіхи і реалізовані проєкти. Сьогодні "УДАР" об’єднує успішних менеджерів, експертів, волонтерів, громадських діячів. І ми йдемо в місцеву владу, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування. Впроваджувати ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для розвитку економіки. Щоб українці не втрачали робочі місця та доходи. Ми йдемо, щоб боротися з корупцією і робити владу відкритою і прозорою. У нас є такий план для Києва, який ми вже реалізуємо. І плани для міст і містечок України. Також, підкреслю, "УДАР" буде відстоювати муніципальні соціальні програми в кожному регіоні України", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва під час свого виступу згадав історію створення партії.

"Насправді останні 10 років було непросто. Було складно, коли у 12-му році ми прийшли в парламент як молода команда, яка протистояла режиму Януковича. Ми робили все, щоб реалізувати наші очікування, очікування українців жити за європейськими стандартами... Нашим активістам палили автівки, погрожували, але велику частину планів ми реалізували. Нам потрібно ще багато чого зробити разом. Ми за цей час не зламалися. "УДАР" тоді провів у парламент 32 депутатів, ми були третьою фракцією за кількістю", - заявив Кличко.

Кличко також згадав початок роботи його партії в київській мерії, в "розтрощеному приміщенні, розграбованому місті, убитій інфраструктурі".

"У 2014 році команда "УДАРу" взяла на себе відповідальність за перетворення столиці. Не таємниця, що зі столиці починаються зміни. Розпочинаються зміни із серця країни. Ми захищаємо киян, розвиваємо місто... Майже 1000 км відремонтованих доріг і проїздів, ремонт мостів і шляхопроводів, оновлені парки та сквери, фінансова підтримка медиків та освітян, відремонтовані лікарні, завершення інфраструктурних довгобудів і будівництво нових станцій метро", - перерахував мер.

Нагадаємо, що в липні мер Києва Віталій Кличко заявив про намір його сина балотуватися на посаду міського голови столиці.