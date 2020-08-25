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Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора

В Офісі генпрокурора поки що цю інформацію не коментували.

Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора
Фото: Lb.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це повідомив активіст Олександр Лємєнов.

"Дивно, що не стало наслідком відставки Венедіктової. Вона прибрала з горизонту на Різницькій екс-тричі генпрокурора Піскуна своїм наказом. І ми знаємо, що це рішення продиктоване в основному позицією Офісу президента. Потім, звісно, Ірина Валентинівна сама знайшла прогалини в адекватності Піскуна", - написав він у фейсбуці.

В Офісі генпрокурора поки що цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, 30 липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником на громадських засадах. Підставою для призначення названа заява самого Піскуна.

У червні 2013 року в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Піскун проситиме політичного притулку у Франції. Зазначалося, що Піскун разом з родиною емігрував з України нібито через тиск, який чинить на нього Генеральна прокуратура у зв'язку з новим провадженням у справі ЄЕСУ. Як відомо, Піскун у 2005 році, обіймаючи посаду генерального прокурора, цю справу проти Юлії Тимошенко закрив. Однак Піскун спростував ці дані. Він пояснив, що за кордоном перебував для реабілітації після складної операції.

У 2014 році Центрвиборчком зареєстрував Піскуна на парламентські вибори, оскільки той у суді зумів довести, що він майже весь 2013 рік жив в Україні, а не за кордоном.

У 2016 році Піскун був обраний головою Спілки юристів України замість Валерія Євдокимова, який працював на цій посаді з 1995 року.

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