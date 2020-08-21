Офіс генпрокурора поновив розслідування 18 кримінальних справ щодо катувань, які перебувають на контролі Ради Європи

Офіс генерального прокурора поновив розслідування 18 кримінальних проваджень щодо катувань.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Європейським судом з прав людини в них було встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через непроведення в них ефективного розслідування", - пояснюють у ОГП.

Зазначається, що понад 70 таких справ щодо катувань та інших форм неналежного поводження з 2013 року перебувають на контролі Ради Європи. Зокрема, мова йде про групу справ "Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов".

"Протягом останніх 7 років жодна зі справ цієї групи не була знята Радою Європи з контролю, адже належне розслідування в них так і не було проведене. Лише цього року робота в цьому напрямку зрушила з мертвої точки. По кожному провадженню, в яких ми поновлюємо розслідування, надаються детальні вказівки щодо необхідності проведення конкретних слідчих та процесуальних дій з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини", - зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Наразі прокурорами спеціалізованого підрозділу Офісу з протидії катуванням витребувано з регіональних прокуратур для вивчення 57 проваджень цієї категорії. Перебіг досудового розслідування в кожному з них узято на контроль Офісу генерального прокурора.

Уже у вересні представники Офісу генпрокурора в Страсбурзі звітуватимуть перед Комітетом міністрів Ради Європи щодо цієї групи проваджень.

Справа "Каверзін проти України" стосується засудженого пожиттєво за 13 злочинів (7 з них - убивства) Олександра Каверзіна. У 2017 році Апеляційний суд постановив звільнити його через загрозу життю та здоров'ю через травми, отримані у 2001 році у відділку міліції.

Каверзіну вдалося довести, що він втратив зір унаслідок побиття у відділку. У 2012 році ЄСПЧ постановив виплатити йому 40 тис. євро.

Сергій Афанасьєв у 2005 році був затриманий за підозрою у вбивстві. Його допитували без присутності адвоката, під час допиту чоловік зізнався у вчиненні злочину. Того ж року його визнали винним у вбивстві та призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У ЄСПЧ Афанаь'єв скаржився через те, що зазнавав жорстокого поводження з боку працівників міліції, що належним чином не розслідували, а також він не мав доступу до захисника під час першого допиту.

У справі "Бєлоусов проти України" заявник також скаржився на катування міліції, незаконний обшук та затримання. Бєлоусов був арештований за підозрою в сексуальному насиллі над двома неповнолітніми. Одна з матерів дівчат, які були постраждалими, відкликала заяву та повідомила, що свідчила проти підозрюваного під тиском міліції.

У відповідь на скарги Бєлоусова про побиття у міліції говорили, що він травмував себе сам.

Нагадаємо, в листопаді 2019-го Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити майже 25 тис. євро двом колишнім в'язням.