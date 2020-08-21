В Донецькій області викрили колишнього бойовика "ДНР"

Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прикордонники Донецького прикордонного загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру міськвиконкому в м. Маріуполь, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР»", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваного затримали. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 серпня контррозвідка СБУ затримала у Луганській області бойовика незаконного збройного формування "ЛНР". Його підозрюють у обстрілах позицій українських військових підрозділів.