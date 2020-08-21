Антимонопольний комітет розпочав справу проти ROSHEN (оновлено)

Антимонопольний комітет розпочав справу проти суб’єктів господарювання, які входять до складу групи компаній ROSHEN, за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку патоки.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Найбільшими вітчизняними виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб’єкти господарювання, які входять до складу групи ROSHEN. Група ROSHEN протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку", - йдеться в повідомленні.

За наявною в АМКУ інформацією, упродовж своєї господарської діяльності група ROSHEN протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик.

Так, у 2019 році, посиливши ринкову владу у зв'язку із забороною імпорту з Російської Федерації сиропів з патоки, група підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу. При цьому зазначається, що під час дослідження, що передувало початку справи, АМКУ не встановив об'єктивних причин для підвищення цін цією групою.

В АМКУ наголошують, що такі дії ROSHEN щодо суб’єктів господарювання - конкурентів на ринках кондитерських виробів могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними.

Оновлено. У корпорації заявили, що не мають причетності до вироблення патоки, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ROSHEN не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування корпорація максимально сприятиме посадовцям комітету в наданні необхідних даних", - повідомили в ROSHEN.

Зазначається також, що коропорація не розуміє, яким чином виробник кондитерської продукції може стосуватися потенційних порушень на сировинному ринку.

Нагадаємо, восени 2019 року експрезидент і чинний нардеп Петро Порошенко почав переписувати кондитерський бізнес на старшого сина Олексія.

Корпорація Roshen має фабрики у Вінниці, Києві та Кременчуці. Раніше в компанії також було підприємство в Маріуполі, яке було закрито взимку 2014 року і згодом ліквідовано. За кордоном у Roshen є підприємства в Угорщині, Росії (арештовані) і Литві.