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Колишні керівники "Київзеленбуду" вкрали майже 78 млн гривень на закупівлі техніки, - НАБУ

У злочинній схемі було задіяно сімох осіб.

Колишні керівники "Київзеленбуду" вкрали майже 78 млн гривень на закупівлі техніки, - НАБУ
Фото: пресслужба НАБУ

Правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких колишній гендиректор комунального об’єднання "Київзеленбуд" і його ексзаступник, у розкраданні майже 78 млн гривень місцевого бюджету Києва під час закупівлі спеціальної техніки.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Серед підозрюваних:

  • колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд" (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);
  • колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд" (ч.5 ст.191);
  • ексзаступник генерального директора з комерційних питань КО "Київзеленбуд" (ч.5 ст.191);
  • експрацівник одного із відділів КО "Київзеленбуд" (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191);
  • довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду" (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191);
  • приватний підприємець (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Двох осіб - колишнього позаштатного радника гендиректора КО "Київзеленбуд" і приватного підприємця затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: пресслужба НАБУ

За даними слідства, у листопаді 2016 року - грудні 2017 року "Київзеленбуд" оголосив тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Колишній позаштатний радник генерального директора комунального об’єднання, якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою з іншими посадовцями "Київзеленбуду" та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу в тендерах двох наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

"Відповідно до висновку експерта, КО "Київзеленбуд" завдано 77,9 млн грн збитків. Слідство з’ясувало, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти - на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба НАБУ

Наразі досудове розслідування зазначених зловживань триває. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, в тому числі і коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП здійснюють із лютого 2018 року, після передачі справи з Національної поліції.

Нагадаємо, заступника гендиректора "Київзеленбуду" і ще двох людей підозрюють у розкраданні 14 млн грн на реконструкції парку.

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