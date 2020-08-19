ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Омеляна через закінчення строків давності

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Справу про недостовірне декларування ексміністром інфраструктури закрили через закінчення строків давності, інформує пресслужба ВАКС.

"Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури України та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності", - йдеться у повідомленні.

Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим - 30 березня 2020 року.

Нагадаємо, що Омеляна звинувачують в декларуванні недостовірної інформації за ст.366-1 Кримінального кодексу. За версією слідства, в деклараціях за 2015-2016 рік він навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн і 8 млн грн відповідно. За версією антикорупційних органів, витрати Омеляна на посаді міністра не відповідали його доходам. Прокурори стверджують: його дохід з 2000 року за 15 років державної служби становив близько 2 млн грн.

31 березня закінчився термін давності щодо другого епізоду кримінального провадження з приводу ймовірного недостовірного декларування Омеляна за 2016 рік, однак ексміністр відмовився від закриття справи.

Слідство повідомляло, що, працюючи виключно на державній службі, Омелян не міг законно накопичити достатньо грошей, щоб у 2015-му купити новий автомобіль преміум-класу за 1,4 тис. грн. і зберігати $90 тис. і 25 тис. євро готівкою. Щоб приховати статки, Омелян нібито зареєстрував позашляховик на рідного брата, але користувалися ним з самого початку сам міністр і його дружина.

На думку прокуратури, міністр не задекларував право користування зазначеним автомобілем, витрати на його придбання, витрати на оренду будинку в передмісті Києва і право користування будинком і земельною ділянкою. Омелян вважає цю справу політичною помстою, мета якої - завдати репутаційного удару.

Загалом, за час розгляду кримінального провадження судом було призначено 25 судових засідань, здійснено дослідження документів та висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, оглянуто за участі спеціаліста речові докази, допитано 18 свідків та двох експертів.