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Вищий Антикорсуд ухвалив п'ятий тюремний вирок

Ексдиректор підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" отримав 8 років тюрми за розтрату 8,6 млн гривень.

Вищий Антикорсуд ухвалив п'ятий тюремний вирок
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд ухвалив п'ятий тюремний вирок і засудив посадовця до восьми років позбавлення волі за розтрату 8,6 млн гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Йдеться про Костянтина Старовойта, колишнього директора дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз". У нього також конфіскували автомобіль і заборонили займати адмінпосади протягом трьох років. Він може оскаржити рішення в Апеляційній палаті ВАКС.

За даними НАБУ і САП, чиновник уклав завідомо невигідний договір від імені "Центргазу", за яким держпідприємство сплатило гроші за постачання газу, але газу не отримало. Суд дійшов висновку, що обвинувачений зробив це умисно, задля збагачення приватної фірми.

"Нафтогаз" після цього одразу змінив правління "Кіровоградгазу" і керівництво "Центргазу", тож Старовойта, відповідно, звільнили.

Нагадаємо, у червні цього року ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням і засудив депутата Київради Олександра Мефодія до п'яти років позбавлення волі.

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