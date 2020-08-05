Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова

Президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова.

Про це йдеться в указі президента №310/2020.

"Призначити Татарова Олега Юрійовича Заступником Керівника Офісу Президента України", - говориться в документі.

У квітні Ініціатівна група постраждалих на Майдані звернулась до Зеленського з вимогою дати відповідь про можливе призначення заступником голови ОП Татарова - заступника начальника головного слідчого управління МВС часів Януковича-Захарченка.

"За нашою інформацією, в Офісі президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка - заступника начальника головного слідчого управління МВС тих часів Олега Татарова", - зазначалося в заяві групи.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони.