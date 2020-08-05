Зеленський за особисті кошти буде зводити пам'ятник космонавту Каденюку

Президент Володимир Зеленський долучиться до створення пам’ятника першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Славетна постать Леоніда Каденюка назавжди вписала нашу країну в історію дослідження космосу та зміцнила міжнародний авторитет держави. На похованні Леоніда Костянтиновича було чимало політиків найвищого рівня, та ніхто з них не спромігся вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Таке ставлення до власних героїв з боку держави є неприпустимим. Ми це змінимо", - сказав Зеленський.

Ще 28 січня, у день народження Каденюка, президент доручив уряду вирішити питання фінансування меморіалу.

Однак, зазначає пресслужба президента, наявний у чинному законодавстві механізм є досить забюрократизованим, а отже, може затягнути процес створення пам’ятника за державний кошт на декілька років.

"Ми не можемо і не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам’ятник. Ми зробимо це за особисті кошти", - сказав Зеленський.

Архітектурний проєкт монумента вже є, його розробила родина космонавта самостійно. Для збору коштів на встановлення пам’ятника родина також створила власну громадську організацію та благодійний фонд.

Зеленський розповів, що разом із працівниками Офісу президента та уряду зробить внесок у благодійний фонд і сприятиме організації встановлення монумента.

"Відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада – дату, коли Леонід Костянтинович здійснив політ на шатлі "Колумбія"", - сказав президент.

Нагадаємо, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя під час пробіжки в районі Царського села в Печерському районі Києва.

Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в родині сільських учителів. У 1995 році він був відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як фахівець з корисного навантаження. У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському МТКК "Колумбія" місії STS-87.