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​Інформації про постраждалих або загиблих у Бейруті українців немає, - МЗС

Міністерство не має даних про точну кількість громадян України у столиці Лівану.

​Інформації про постраждалих або загиблих у Бейруті українців немає, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Серед загиблих і постраждалих під час вибуху в столиці Лівану Бейруті українців немає.

Про це начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Максим Коваленко повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На даний момент (станом на 9:00 5 серпня ) інформації про постраждалих або загиблих в Бейруті громадян України нема", - сказав він.

За його словами, точна інформація про кількість українців у Бейруті невідома.

"Нашу дипломатичну установу зараз більше цікавить, скільки громадян України могли перебувати в районі вибуху, тобто в його епіцентрі і радіусі. Могли також перебувати люди, які тимчасово перебувають у Лівані, які про себе не заявили. Тому ця інформація зараз обробляється й уточнюється", - сказав він.

Посольство України в Лівані перебуває на зв'язку з місцевою українською громадою і продовжує перевіряти інформацію. Працює цілодобова гаряча лінія, але звернень на неї не було.

Нагадаємо, 4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунали два потужні вибухи. За останніми даними, загинуло близько 100 осіб, понад 4 тис. людей були поранені.

За попередніми даними, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

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Джерело: "Українські новини"
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