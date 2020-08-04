Окупанти тричі обстріляли українських військових на Донбасі з початку доби

Бойових втрат та поранень у лавах ОС немає.

Від початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зокрема, по одному провокативному пострілу з гранатомета ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське.

"На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався повною мірою. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу ОС немає.

Як повідомляли, за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі. У результаті обстрілів втрат серед Збройних сил України не було.