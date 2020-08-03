В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас

"Це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави".

В Міністерстві оборони України відреагували на заклик голови комітету Держдуми Російської Федерації у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова про постачання зброї на окупований Донбас.

Про це йдеться в заяві на сайті Міноборони.

"В Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України. Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків - 480 одиниць; бойових броньованих машин - більше 900 одиниць; гармат і гаубиць - близько 450 одиниць; мінометів - близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню - близько 210; засобів протиповітряної оборони - близько 700; протитанкових засобів - близько 450", - зазначається в заяві.

В Міноборони наголосили, що російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави.

"З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави. Україна, відповідно міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів. І цьогорічна ситуація - не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", -додали у Міноборони.

Нагадаємо, у червні Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива допомоги Україні в питаннях безпеки". 30 липня стало відомо, що сенатори від Демократичної та Республіканської партій США впроваджують законодавство для надання Україні щорічної підтримки в розмірі $300 млн військової та іншої допомоги.

Ще 2015 року один з ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) говорив, що без підтримки РФ Україна зможе відвоювати Донбас за три дні. Того ж року агентство Bloomberg писало, що РФ щомісяця перераховувала самій тільки "ДНР" не менш ніж 2,5 млрд рублів.

З 2014 року Росія направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну та прикордонну служби України вони не проходять, до перевірок ці вантажі росіяни не допускають. Так під виглядом "гумконвоїв" Росія направляє на Донбас матеріали і озброєння для бойовиків.

У кінці червня 2020 року у Держдумі РФ заговорили про офіційні постачання зброї на окупований Донбас.