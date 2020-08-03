У Запорізькому СІЗО один із в’язнів викупив для себе усі VIP-камери

При цьому частина звичайних камер ізолятора - у незадовільному стані.

У Запорізькому слідчому ізоляторі один із в’язнів викупив для себе усі місця в камері підвищеного комфорту.

Про це повідомляється на сайті омбудсмана.

Зазначається, що працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини спільно із громадськими моніторами здійснили візит до державної установи "Запорізький слідчий ізолятор" та Запорізької міської медичної частини філії ДУ "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в Запорізькій області.

Під час спілкування із засудженими та особами, узятими під варту, члени моніторингової групи не отримали скарг щодо катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження і покарання.

Разом з тим під час огляду приміщень одного з режимних корпусів СІЗО виявлено шість так званих транзитних камер, у яких утримувалось від шістьох до 11 осіб, які очікують етапування до інших пенітенціарних закладів.

"Ці камери взагалі не внесені до акта вимірювання житлової площі приміщень СІЗО. Зокрема, в них понаднормово утримували особи, внаслідок чого не тільки порушували вимоги щодо норми житлової площі на одну особу, але й право на приватність та гідні умови тримання", - зазначається в повідомленні.

Частина камер перебуває в незадовільному стані. Стіни та стеля цих камер вкриті грибком та пліснявою. В’язні скаржаться на неналежні комунально-побутові та санітарно-гігієнічні умови (відсутність зливних бачків, зношеність матраців, подушок і ковдр, обмежений доступ до питної води, наявність у камерах тарганів та клопів). Причиною цього є зберігання в камерах великої кількості харчових продуктів і недотримання санітарно-гігієнічних вимог самими в’язнями, попри заходи дезінсекції, які вживає адміністрація установи.

"31 травня 2020 року в Запорізькому СІЗО запроваджено експериментальний проєкт з облаштування та функціонування камери з покращеними умовами, до якої в’язні можуть потрапити, сплативши 3410 гривень на місяць. Проте скористатись цією послугою в’язні СІЗО не зможуть, бо усі три місця в цій камері оплатила одна особа", - наголосили в Офісі омбудсмана.

Нагадаємо, експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде ухвалено рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг. Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира.

24 липня голова Мін'юсту Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами.