Вибухотехніки перевіряють, чи є в приміщенні вибухівка.

Фото: mvs.gov.ua

Служба безпеки України затримала чоловіка, який погрожував вибухом у відділенні банку в БЦ "Леонардо" в центрі Києва. Вибухотехніки проводять перевірку приміщення.

Про це повідомили на брифінгу під стінами БЦ "Леонардо".

"Операцію проведено успішно. Зловмисник затриманий", - повідомили на брифінгу.

Інформацію про те, чи була вибухівка, обіцяють оприлюднити пізніше.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що вибуху не було.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале ув'язнення", - повідомив він.

На брифінгу також додали, що відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України - тероризм. Спецоперація була проведена спільно СБУ і Нацполіцією.

Фото: facebook/Антон Геращенко

Відомо, що чоловік попросив закурити. Всередину відділення банку пропустили журналістів одного з телеканалів. За кілька хвилин після того почалася наступальна операція.

Нагадаємо, що інформація про чоловіка з вибухівкою у відділенні "Універсал Банку" з'явилася о 12:00. До правоохоронців звернулася працівниця відділення. Вона повідомила, що чоловік віком близько 30 років сам попросив зателефонувати до поліції. З банку вийшли всі працівники, окрім керівниці відділення, яка залишилася за своїм бажанням.

Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що ситуація розгортається за сценарієм "луцького терориста", який вимагав публікації в ЗМІ його вимог. Геращенко також назвав ім'я чоловіка та повідомив, що він є уродженцем Узбекистану.

СБУ підтвердила інформацію про те, що Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у відділені банку в центрі Києва, вимагав присутності журналістів.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua