Уранці в понеділок, 3 серпня, на Хрещатику в Києві чоловік здійснив підпал автомобіля. Його затримали правоохоронці.

У пресслужбі столичної поліції інформують, що зловмисником виявився 39-річний мешканець Бориспільського району. Його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що чоловік облив автомобіль невідомою пальною сумішшю і підпалив його.

Працівники ДСНС загасили автівку.

Слідчі провели огляд місця події і вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

За фактом підпалу автомобіля відкрито справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Палієві загрожує до 10 років позбавлення волі.