На Харківщині поліція розслідує причину смерті 12-річного хлопчика

Матір принесла дитину без ознак життя у приймальне відділення лікарні.

У Харківській області поліція розслідує причину смерті 12-річного хлопчика. Про це інформує сайт відомства.

Зі слів матері, дитина хворіла ангіною. Жінка лікувала сина вдома самостійно. До медичних закладів по допомогу не зверталась.

1 серпня о 23:05 до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до приймального відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейським жінка розповіла, що хлопчик втратив свідомість. Після чого мати принесла його до приймального відділення районної лікарні. Медики констатували смерть підлітка.

Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на одному з пляжів Одеси загинув 12-річний хлопчик. Неповнолітній злякався, що охоронець викликав поліцію, і зірвався з кручі.