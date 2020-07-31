Помер британський кінорежисер Алан Паркер

Він – автор "Багсі Мелоун", "Пінк Флойд. Стіна", "Серця янгола" та інших стрічок.

Британський кінорежисер Алан Паркер помер у віці 76 років після тривалої хвороби.

Про це повідомляє служба BBC.

Сер Алан Паркер відомий своїми фільмами "Евіта", "Багсі Мелоун", "Серце янгола", "Пінк Флойд. Стіна", "Місісіпі у вогні" та іншими.

Він – один із засновників гільдії режисерів Великобританії та є членом комітету з питань кіно UK Film Council.

В 2002 році був посвячений у лицарі.

Народився у Лондоні. Свою кар'єру Алан Паркер розпочав в 1944 році як копірайтер, але згодом почав писати сценарії і знімати рекламу.

Отримав сім нагород від Британської кіноакадемії, в тому числі – за внесок в кінематограф. Двічі номінувався на "Оскар" як найкращий режисер, проте не отримав жодної нагороди.