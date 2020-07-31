У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
ГоловнаКультура

Помер британський кінорежисер Алан Паркер

Він – автор "Багсі Мелоун", "Пінк Флойд. Стіна", "Серця янгола" та інших стрічок.

Помер британський кінорежисер Алан Паркер
Алан Паркер
Фото: EPA/UPG

Британський кінорежисер Алан Паркер помер у віці 76 років після тривалої хвороби.

Про це повідомляє служба BBC.

Сер Алан Паркер відомий своїми фільмами "Евіта", "Багсі Мелоун", "Серце янгола", "Пінк Флойд. Стіна", "Місісіпі у вогні" та іншими.

Він – один із засновників гільдії режисерів Великобританії та є членом комітету з питань кіно UK Film Council.

В 2002 році був посвячений у лицарі. 

Народився у Лондоні. Свою кар'єру Алан Паркер розпочав в 1944 році як копірайтер, але згодом почав писати сценарії і знімати рекламу.

Отримав сім нагород від Британської кіноакадемії, в тому числі – за внесок в кінематограф. Двічі номінувався на "Оскар" як найкращий режисер, проте не отримав жодної нагороди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також