У Довженко-Центрі відкривається виставка українських кіноплакатів 1920-1930-х років

Виставка дає уявлення про те, як виглядала реклама кіно в Україні сто років тому.

30 липня в Музеї кіно в Довженко-Центрі відкриється виставка українського кіноплакату 1920-30-х років під назвою "Кричати! Кликати! Горіти!".

Як повідомляє пресслужба Довженко-Центру, на виставці покажуть близько 100 рідкісних кіноплакатів з фондів Відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства Національної бібліотеки імені Вернадського. Ці плакати були створені українськими художниками до вітчизняних і зарубіжних кінокартин, що виходили в тогочасний прокат.

"Цілісне уявлення про кінорекламу як індустрію дадуть документи з Кіноархіву Довженко-Центру: буклети, лібрето, листівки, рекламні аркуші в газетах та журналах 1920-30-х років, а також оригінальні фрагменти художніх фільмів", – йдеться в описі виставки.

Деякі плакати, за словами організаторів, є чи не єдиними свідченнями існування стрічок, що вважаються втраченими. "На відміну від живопису, що існував в інтер'єрі, плакат виходив на вулиці міст і сіл, де боровся за увагу глядача з іншими візуальними подразниками. В часи активної радянської пропаганди 1920-30-х плакат мусив не лише задовольняти естетичні вимоги, а й — «кричати, кликати, горіти» — привертати увагу, доносити потрібні повідомлення", – йдеться в пресрелізі.

Виставка розвиває одну із магістральних тем дебютної виставки Музею кіно Довженко-Центру "ВУФКУ. Lost&Found" – реклама, графіка і дизайн в українському кінематографі, а також продовжує дослідження українського кіноплакату, втілене в альбомі Довженко-Центру "Український кіноплакат 1920-х років".

Виставка триватиме до 27 вересня.

Фото: НБУВ Кіноплакат з колекції НБУВ

Нагадаємо, Музей кіно відкрився в Довженко-Центрі минулого року виставкою про український кіноавангард. У кінці травня 2020 року керівництво Центру заявило про настання неплатоспроможності інституції через непідписання Міністерством фінансів паспорта бюджетної програми, за якою Центр фінансується. Директор Довженко-Центру Іван Козленко заявив, що піде у відставку в разі подальшої затримки із фінансуванням. На початку липня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про поновлення фінансування Довженко-Центру – у 2020 році йому виділили 7,6 млн грн.