Голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, яка зіграла у "Звіяних вітром", померла у віці 104 років

У віці 104 років померла легендарна голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, яка була останньою живою зіркою фільму "Звіяні вітром" (вона грала Мелані Вілкс).

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що актриса померла природною смертю в неділю у своєму будинку в Парижі. Вона була останньою великою зіркою основного акторського складу "Звіяних вітром". Де Гевілленд бачила в цьому іронію, оскільки її героїня Вілкс була єдиною з великих персонажів, хто помер у фільмі.

Де Гевілленд удостоїли "Оскара" за ролі у фільмах "Кожному своє" (To Each His Own) і "Спадкоємиця" (The Heiress). Вона знялася з Ерролом Флінном у декількох фільмах, включно з "Пригодами Робін Гуда" (The Adventures of Robin Hood).

Завдяки своїй зовнішності актриса отримувала типажні романтичні ролі, хоча прагнула складних акторських завдань. Її розчарування призвело до того, що вона подала в суд на компанію Warner Bros. у 1943 році, коли студія хотіла залишити її на контракті після його закінчення, стверджуючи, що вона повинна пропрацювати ще пів року через відмову від ролей. Апеляційний суд у Каліфорнії виніс рішення на її користь, постановивши, що студія не може продовжувати контракт без згоди виконавця. Рішення суду досі неофіційно називається "законом де Гевілленд".

Нагадаємо, у червні стрімінговий сервіс HBO Max повернув до показу фільм "Звіяні вітром" з двома додатковими відео, в яких йдеться про історичний контекст стрічки. До цього стрічку було вилучено "через расизм".