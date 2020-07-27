Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
ГоловнаКультура

Голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, яка зіграла у "Звіяних вітром", померла у віці 104 років

Вона була останньою великою зіркою основного акторського складу фільму.

Голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, яка зіграла у "Звіяних вітром", померла у віці 104 років
Олівія де Гевілленд
Фото: golos-ameriki.ru

У віці 104 років померла легендарна голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, яка була останньою живою зіркою фільму "Звіяні вітром" (вона грала Мелані Вілкс).

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що актриса померла природною смертю в неділю у своєму будинку в Парижі. Вона була останньою великою зіркою основного акторського складу "Звіяних вітром". Де Гевілленд бачила в цьому іронію, оскільки її героїня Вілкс була єдиною з великих персонажів, хто помер у фільмі.

Де Гевілленд удостоїли "Оскара" за ролі у фільмах "Кожному своє" (To Each His Own) і "Спадкоємиця" (The Heiress). Вона знялася з Ерролом Флінном у декількох фільмах, включно з "Пригодами Робін Гуда" (The Adventures of Robin Hood).

Завдяки своїй зовнішності актриса отримувала типажні романтичні ролі, хоча прагнула складних акторських завдань. Її розчарування призвело до того, що вона подала в суд на компанію Warner Bros. у 1943 році, коли студія хотіла залишити її на контракті після його закінчення, стверджуючи, що вона повинна пропрацювати ще пів року через відмову від ролей. Апеляційний суд у Каліфорнії виніс рішення на її користь, постановивши, що студія не може продовжувати контракт без згоди виконавця. Рішення суду досі неофіційно називається "законом де Гевілленд".

Нагадаємо, у червні стрімінговий сервіс HBO Max повернув до показу фільм "Звіяні вітром" з двома додатковими відео, в яких йдеться про історичний контекст стрічки. До цього стрічку було вилучено "через расизм".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також