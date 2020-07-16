The Telegraph попросив пробачення у Хржановського за статтю про тортури дітей на зйомках "Дау"

Британське видання The Telegraph видалило із сайту статтю про відкриття кримінальної справи за звинуваченням у катуваннях дітей на зйомках фільму "Дау. Дегенерація" проти режисера Іллі Хржановського.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначають, що The Telegraph попросив у Хржановського вибачення і повідомив, що виплатить режисерові компенсацію за завдані збитки.

Стаття із заголовком "Українські прокурори розслідують проєкт "Дау" у зв'язку з можливими тортурами дітей" була опублікована на сайті The Telegraph 23 квітня 2020 року. Там йшлося про те, що "прокурори в місті Харкові порушили кримінальне провадження за фактом нібито жорстокого поводження з дітьми під час зйомок фільму, а також у зв'язку із звинуваченнями в сексуальному насильстві".

Як відзначили в The Telegraph, інформація ґрунтувалася на заяві прокуратури Харківської області України. "Йшлося про те, що пан Хржановський небезпідставно підозрювався в таких злочинних діях щодо дітей на знімальному майданчику", - йдеться в офіційному повідомленні. Пізніше видання визнало, що "Хржановський не поводився так, як стверджувалося в статті".

Хржановський заявив, що пожертвує отриману компенсацію на кампанію проти антисемітизму.

Нагадаємо, фільм "Дау. Дегенерація" - один із серії фільмів, створених Хржановським про фізика Льва Ландау. Зйомки проходили у Харкові з 2008 по 2011 рік. Торік у Парижі результати роботи Хржановського і його команди були представлені як інсталяція. На Берлінському кінофестивалі показали два фільми - "Дау. Наташа" в основному конкурсі і "Дау. Дегенерація" поза конкурсом.

Скандал навколо фільму розгорівся після того, як експерт з дитячої нейропсихології Олена Самойленко повідомила про можливе насильство над дітьми під час зйомок. 22 квітня 2020 року прокуратура Харківської області зареєструвала кримінальні провадження за фактами можливих тортур під час зйомок фільму.