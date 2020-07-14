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Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня буде доступний в Україні

Це популярний стрімінговий сервіс, на якому представлені аудіозаписи основних музичних лейблів, включаючи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group і Universal.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня буде доступний в Україні

Найпопулярніший стрімінговий сервіс за кількістю підписників у світі (1) з 15 липня доступний в Україні. Сервіс має понад 286 млн користувачів в усьому світі, серед них 130 млн – підписники Spotify Premium, йдеться на сайті сервісу Spotify

Крім України, сервіс починає роботу в 12 країнах, у тому числі в Молдові, Казахстані, Білорусі, Росії, Албанїі, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Косові, Чорногорії, Сербії, Словенії та Північній Македонії.

"Запуск сервісу дозволить більш ніж 250 мільйонам музичних фанатів відкрити для себе музику виконавців з усього світу в Spotify, а локальним виконавцям - розширити аудиторію шанувальників з інших країн", - заявив керуючий директор Spotify в Центральній Європі Майкл Краузе.

Spotify Premium, який надає доступ до повного пакета послуг, коштуватиме $4,99 на місяць. Spotify Premium для сім'ї, до якого можуть підключитися шестеро членів сім'ї, - $7,99 на місяць. Новий тариф Spotify Premium DUO ($6,49 на місяць), попри можливості стандартного преміум-акаунта, пропонує "Мікс для двох" – плейліст, що автоматично оновлюються та поєднує у собі музику, котра подобається обом у парі. Spotify також пропонує Premium для студентів, доступний за ціною $2,49 на місяць. 

Уже зараз додаток доступний для завантаження в App Store.

Spotify представить українським користувачам опції, які дозволили сервісу стати найпопулярнішим у світі: понад 50 мільйонів треків та 4 мільярди плейлістів з музикою українських та міжнародних виконавців, найкращі персональні рекомендації музичних новинок, можливість відтворення на різних пристроях та інтеграція з Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps та іншими.

Нагадаємо, сервіс Spotify дає змогу безкоштовно слухати демо-треки впродовж 6 місяців, по 5 разів для кожного треку і не більш ніж 10 годин на місяць. Після чого можливість прослуховування обмежується. Крім цього, користувачеві доводиться прослуховувати рекламу між музичними треками. Платний аккаунт у Spotify відключає відтворення реклами, дозволяє прослуховувати треки з більш високим бітрейтом, без обмежень годин у добі, прослуховувати завантажені в режимі офлайн, а також користуватися офлайн додатком для мобільних пристроїв.

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