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Події львівського BookForum цьогоріч відбудуться онлайн (додано коментар)

Форум відбудеться в кінці вересня.

Події львівського BookForum цьогоріч відбудуться онлайн (додано коментар)
Фото: www.zik.ua

Львівський міжнародний BookForum цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі. 

Про це повідомляє пресслужба події.

Через ситуацію з пандемією коронавірусу та карантинні заходи події львівського Букфоруму (попередня назва – Форум видавців) відбуватимуться онлайн.

У рамках фокусної теми фестивалю – "Перепис населення: знати, хто ми є" – проведуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів. 

"Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи — про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але і як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис", – йдеться в пресрелізі.

За словами організаторів, новий формат "надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалось приїхати до Львова, тож у всіх поціновувачів літератури буде можливість почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу".

Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4 континентів, лауреати та номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів і критиків. 

"Цьогорічний підбір авторів був водночас легким і складним. У межах "Перепису населення" ми представляємо тих, хто не губить своєї етнічної приналежності в умовах мононаціональних більшостей, ми звертаємося до творчості тих, хто знайшов, де їхній дім і захищає це місце, – коментує LB.ua директорка Bookforum Софія Челяк. – Нашими героями стануть люди, які стверджують, що вони просто діти, або ті, хто підкреслює свій віковий багаж, ті, хто переходив через залежності – і не боїться говорити про цей досвід. Ті, які слухали інших, щоб стати їхнім дзеркалом. Ті, хто багато вчився і навчав. Ті, хто полишав свої будинки, тікаючи від війни, і хто кидався в оборону. Ті, для кого родина – це все або всі – це родина. Усіх авторів цьогорічного BookForum об'єднує те, що вони знають, ким вони є".

Традиційна для Букфоруму подія – Ніч поезії та музики нон-стоп за участю українських поетів і музикантів з усього світу – транслюватиметься онлайн.

27 Львівський міжнародний BookForum відбудеться з 16 по 20 вересня за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, Книжковий Арсенал у Києві перенесли з 2020 на 2021 рік.

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