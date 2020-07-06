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За добу у світі від коронавірусу померли понад 3,5 тис. осіб

Загальна кількість жертв перевищила 536,8 тис., інфікованих - 11,5 млн.

За добу у світі від коронавірусу померли понад 3,5 тис. осіб
Фото: KFOR.com

Станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 175 499 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Всьго захворіли понад 11,5 млн осіб, одужали 6,5 млн.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 11 562 873 випадки інфікування і 536 841 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю заражень залишаються США. Кількість померлих досягла 132 569, хворих - 2 982 928.

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 1 604 585 інфікованих і 64 900 летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 697 836 людей, кількість смертей - 19 700.

У Росії 681 251 хворий і 10161 летальний випадок.

Нагадаємо, 4 липня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 11 мільйонів. Відмітка 10 млн була зареєстрована 28 червня. Таким чином, менше ніж за тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла на 1 млн осіб.

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