Евросоюз с 1 июля открыл внешние границы для 15 стран, но Украина в этот перечень не попала.

В Грецию в связи с действующими ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, не пропустили группу из 17 украинских граждан. Об этом сообщил директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, пишет РБК-Украина.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Афин задержали 17 украинцев, которые прибыли рейсом из Киева.

По словам одного из пассажиров, их в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщил Погорельцев.

По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте. Завтра в МИД обещают предоставить развернутый комментарий по этому поводу.

"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации, период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну", - резюмировал Погорельцев.

Обновление 17:05. Консулы Украины сотрудничают с государственными структурами Греции, чтобы к 17 украинцам, которых остановили в аэропорту Афин, не применяли процедуру "депортации". Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Греческой Республике в facebook.

Дипучреждение призвало украинцев внимательно изучать информацию о режиме въезда в другие страны.

"Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины, сайте и Фейсбуке Посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - сообщили в посольстве.

Украинцы прибыли в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair.

В Госпогранслужбе Украины в то же время заявили, что у них не было оснований запрещать вылет 17 гражданам.

"Пограничники действуют в соответствии с законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники ее пропускают", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает ВВС Украина.

Ранее одна из пассажирок опубликовала фото изолятора, в котором содержат украинцев.

Напомним, Евросоюз с 1 июля открыл внешние границы для 15 стран. Украина в этот перечень не попала.

Запрет на въезд в ЕС был введен еще в середине марта из пандемии коронавируса. 5 июня Евросоюз продлил его.