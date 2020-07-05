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Киев и восемь областей все еще не могут ослабить карантин

Они не соответствуют одному или нескольким из определенных Минздравом критериям.

Киев и восемь областей все еще не могут ослабить карантин
Соблюдение социальной дистанции в одном из ресторанов Львова
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 5 июля Киев и восемь областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня. 

Согласно данным Минздрава, не могут ослаблять карантин Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (19,69), Одесская (23,12) и Черниговская (14,50) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,80%), Закарпатская (17,39%), Ивано-Франковская (13,54%), Львовская (11,28%) и Ровенская (16,68%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (113,81%), Закарпатская (15,42%), Ивано-Франковская (27,22%), Львовская (11,63%), Ровенская (17,75%) области.

В Киеве заполненность больниц составляет 36,46%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 85,90, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,68%.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Харькове и в Закарпатской области решили ужесточить карантин с 4 июля. Ранее Волынская область усилила ограничения в местах массового отдыха людей. 

В то же время Львовская обладминистрация обвинила мэрию Львова в преждевременном смягчении карантина. О смягчении карантина с 1 июля объявила также Черновицкая область.

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. По словам премьера Дениса Шмыгаля, усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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