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В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин

Вводится "комендантское время" для ресторанов.

В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
Фото: Александр Рудоманов

В Харькове и в Закарпатской области решили ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

На сайте Харьковского горсовета говорится, что город запрещает работу кинотеатров, а ресторанам и кафе разрешает работать только до 22:00.

Все остальные карантинные меры, принятые ранее, также продолжают действовать. В частности, в метро, общественном транспорте и супермаркетах горожане могут находиться только в защитных масках.

В Закарапатской области тоже решили ограничить время работы общепита и развлекательных заведений до 22 часов.

Кроме того, с 4 июля запрещено работать заведениям, которые сдаются в аренду под свадьбы, выпускные вечера, поминки и пр.

Вводятся ограничения на богослужения в помещениях храмов, молитвенных домов. Религиозные мероприятия разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Отдельно на территории Межгорского района запретили работу вещевых рынков.

Напомним, что за последние сутки в Закарпатской области выявили 80 новых случаев COVID-19 (всего - 3126), а в Харьковской - 48 (всего - 2255).

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