За сутки в Украине 876 человек заболели COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 876 человек, из них 74 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 46 763 человека, из них 3 382 ребенка и 6 874 медицинских работника", - рассказал министр.

Он также отметил, что за минувшие сутки были сделаны 26 329 тестов, из них 13 162 - исследования методом ПЦР и 13 167 - методом ИФА.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1915 случаев;

Волынская область - 2571 случай;

Днепропетровская область - 1103 случая;

Донецкая область - 599 случаев;

Житомирская область - 1435 случаев;

Закарпатская область - 3126 случаев;

Запорожская область - 579 случаев;

Ивано-Франковская область - 2544 случая;

Кировоградская область - 653 случая;

Киев - 5347 случаев;

Киевская область - 2702 случая;

Львовская область - 5883 случая;

Луганская область - 84 случая;

Николаевская область - 450 случаев;

Одесская область - 1792 случая;

Полтавская область - 322 случая;

Ровенская область - 3950 случаев;

Сумская область - 304 случая;

Тернопольская область - 1990 случаев;

Харьковская область - 2255 случаев;

Херсонская область - 195 случаев;

Хмельницкая область - 822 случая;

Черновицкая область - 4935 случаев;

Черкасская область - 653 случая;

Черниговская область - 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля в мире зарегистрировали 208 864 заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Всего заразились более 10,99 млн человек, выздоровели - 6,1 млн.