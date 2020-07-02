В Черкассах от осложнений COVID-19 умер хирург Олег Гайда

В Черкассах из-за осложнений после коронавируса COVID-19 умер заведующий хирургическим отделением филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники Олег Гайда.

Об этом сообщает городской совет Черкасс.

Гайда был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом COVID-19 30 июня.

"Коллеги и пациенты будут помнить Олега Михайловича как квалифицированного, грамотного специалиста, трудолюбивого и дисциплинированного, требовательного к себе и подчиненным. За свой профессионализм талантливый врач-хирург неоднократно получал награды Черкасского городского совета. Его смерть является невосполнимой потерей для черкасской общины. Вечная память!", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня, от осложнений коронавирусной болезни умер брат Олега Гайды Иван - начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона. В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного работника охраны здоровья. 10 октября 2015 года Иван Гайда был награжден орденом Даниила Галицкого.