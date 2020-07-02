Казахстан на две недели вводит строгий карантин из-за COVID-19

В Казахстане из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом с 5 июля введут строгий двухнедельный карантин.

Об этом сообщает Kazinform.

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней", - говорится в сообщении.

В стране временно запретят работу салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, форумов, конференций, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов, а также развлекательных центров в ТРЦ, караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры, кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов.

Также будет ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам, а лицам старше 65 лет - запрещено.

В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть продлены на две недели, либо ужесточены.

Напомним, в Казахстане уже подтверждено 42 574 случая заболевания коронавирусом. Из них 14 415 человек выздоровели, 188 - умерли.

18 июня сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.