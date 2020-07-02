69% украинцев ощутили негативное влияние коронавируса на семейный бюджет, - опрос ЮНИСЕФ

Экономические последствия коронавируса ощутили на себе 69% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Почти треть участников опроса потеряла работу, а более половины вынуждены тратить свои сбережения и экономить на продуктах питания. Больше всего пострадали жители сел и небольших городов, работники промышленного сектора, домохозяйства с очень низким уровнем достатка, а также те семьи, в которых есть безработные.

Во время карантина необходимым условием для полноценного обучения и работы был доступ к Интернету и компьютеру. Согласно с результатами опроса, недостаток гаджетов ощутили 16% респондентов. 73% во время карантина ежедневно пользовались Интернетом. Меньше всего обеспечены гаджетами жители сел и пгт, а услугами Интернета меньше всего пользовались на Западной Украине.

Участники опроса также отмечали, что во время экономического кризиса государство в первую очередь должно материально помогать людям с инвалидностью, пенсионерам и семьям с детьми до шести лет. Также они считают, что жизнь после карантина будет налаживаться, если увидят повышение прожиточного минимума, зарплат и пенсий.

Исследование проводилось в рамках всеукраинского опроса "Мысли и взгляды населения Украины" (Омнибус) в мае-июне 2020 года. Было проведено 2000 интервью.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что Украина может восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса до 2024 года. В Фонде считают, что в связи с устойчивыми рисками, связанными с коронавирусом, ограниченным финансовым пространством правительства и слабым потребительским спросом, ВВП восстановится на 1,1% в 2021 году после прогнозируемого сокращения на 8,2% в этом году. И это несмотря на финансирование от МВФ.

Кроме того, в МВФ убеждены, что украинская экономика пострадает от коронакризиса сильнее, чем в соседних странах, из-за отсутствия накоплений у населения и ограниченную фискальную поддержку экономики.