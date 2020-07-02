Автомобильные запчасти: как подобрать и не купить подделку

Сетевые торговые площадки серьезно упростили процесс поиска товаров. Даже перед походом в обычный магазин многие покупатели изначально ищут информацию о товаре и читают отзывы в сети. Современный тренд не обошел стороной и сферу торговли автомобильными товарами. Агрегаты, детали, технические жидкости, шины, аксессуары и многое другое теперь можно купить онлайн. Маркетплейс Avto.pro расскажет, как искать автозапчасти и что стоит учитывать покупателю.

Методики поиска

На сборку автомобиля уходит около 20 тысяч деталей. Для дальнейшей эксплуатации также требуются технические жидкости и расходники – детали с небольшим ресурсом. Каким бы надежным не был автомобиль, его владелец столкнется с необходимостью поиска комплектующих для ремонта и обслуживания. Запчасти автомобиля любой марки можно искать по:

· VIN-коду транспортного средства;

· Техническим параметрам автомобиля;

· Каталожному номеру.

Одной из ключевых особенностей продвинутых маркетплейсов и онлайн-магазинов является активное использование баз кросс-номеров, данные которых учитываются поисковой системой цифровой платформы. Предположим, покупатель ищет глушитель на Lanos по параметрам автомобиля. В данном случае это марка, модель и параметры двигателя. В поисковую выдачу попадет не только оригинальный глушитель, но и аналоги, совместимые с данной моделью авто.

Коротко о брендах

Многие автолюбители отдают предпочтение неоригинальным запчастям. Ведь аналоги могут быть в два и более раза дешевле оригиналов. Подобные товары относятся к вторичному рынку. Основными его игроками являются:

· Производители. Условно делятся на производителей низшего, среднего и высшего звена (исходя из оценок качества покупателей);

· Компании-упаковщики. Также условно делятся на вышеуказанные категории.

Стоит понимать, что упаковщики реализуют под именем своего бренда товар, выпущенный сторонним производителем. Упаковщик не имеет соответствующих мощностей и может лишь оценить качество товара перед дальнейшей реализацией. Число упаковщиков высшего звена невелико и автолюбитель может узнать о них в сети.

Перед покупкой неоригинальной запчасти стоит прочитать отзывы о фирме. К примеру, радиатор печки на Lanos предлагают как малоизвестные компании из стран Азии, так и именитые компании со множеством положительных отзывов. Самым надежным вариантом является покупка запчастей фирмы, которая представлена на первичном рынке и является поставщиком на конвейеры автоконцерна.

Проблема подделок

Выбирая как оригинальную, так и неоригинальную автозапчасть покупатель рискует приобрести поддельный товар. Как правило, подделки стоят дешевле фирменного товара, но отличаются низким качеством. При совершении покупки стоит обращать внимание на:

· Упаковку товара, дизайн, полиграфию, информацию на наклейке, QR-код, голограмму;

· Геометрию изделия и общее исполнение, а именно отсутствие сколов, трещин, качество резьбы и т.д.;

· Полноту комплектации.

Чаще всего подделывают фильтры, свечи зажигания/накала, тормозные колодки, лампы, резинометаллические изделия, уплотнители, масла, бензонасосы. Чем популярнее бренд, тем выше вероятность наткнуться на подделку. Стоит найти фотографию упаковки и самого товара в сети и сравнить с предстоящей покупкой. Автолюбителям также необходимо обращать внимание на цену. Если она ощутимо ниже среднерыночной, то предлагаемый товар с высокой вероятностью является подделкой.